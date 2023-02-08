По ее словам, у Лео травма "Титаника".

Американская актриса Кэтрин Райан рассказала, что на жизнь Леонардо Ди Каприо очень повлиял фильм "Титаник". Такое ощущение, что он застрял в возрасте молодого парня.

В 1997 году, когда вышел "Титаник", Лео обрел невероятную популярность. Он был главным красавчиком Голливуда, за ним упадали миллионы женщин. Однако с годами в его жизни, кажется, ничего не изменилось. Последнее время он крутит романы то с одной, то с другой. Но примечательно то, что все его девушки не старше 25 лет.

Кэтрин на своей странице в Twitter отметила, что чаще всего актера замечают с девушками на яхте - это тоже отсылка к "Титанику". Такое же мнение высказала и журналистка Кейтлин Моран.

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"Мне кажется, что у него травма "Титаника". Он встречается с такими женщинами, будто ему все еще столько лет, сколько было во время съемок фильма, и он всегда отдыхает на яхте. Чувак нуждается в психотерапии", – написала Моран.

Райан ответила, что в поведении Лео нет ничего криминального, просто все это выглядит жутко.

Леонардо Ди Каприо в "Титанике"

Картиной, принёсшей Ди Каприо мировую популярность, стал "Титаник" Джеймса Кэмерона. Первоначально Ди Каприо хотел отказаться от роли, но в конце концов согласился, поскольку Кэмерон верил в его актёрские способности.

Фильм стал главным культурным событием 1997 года и был представлен в 11 категориях на 70-й церемонии вручения наград премии "Оскар", однако церемония сопровождалась скандалом, поскольку киноакадемики не выдвинули Ди Каприо в категорию "Лучшая мужская роль". В знак протеста более двухсот поклонников актёра обратились в Академию с претензиями, а сам Ди Каприо наотрез отказался посещать церемонию.

Однако именно роль в "Титанике" вывела Ди Каприо в ряды самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.

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