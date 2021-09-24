Девушка поделилась с подписчиками радостной новостью.

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии.

Девушка поделилась соответствующим фото с обручальным кольцом на руке в своем Instagram.

На фото визажист позирует в белом топе на фоне моря и гор.

Судя по всему, пара сейчас находится в Турции.

"Класс", "Поздравляю!" "Мои поздравления", "Наконец-то", "Малышка, будьте счастливы и любите друг друга", "Когда свадьба?", "А Лорак как, неужели не против?", "Вы красивая пара, но хейтеров не избежать", "Даю максимум год", – отреагировали подписчики Лилии на фото.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Читайте также"Что за панталоны?": Ани Лорак захейтили в сети за фото в "памперсе"Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были вместе более десяти лет. Пара поженилась в 2009 году. У них родилась дочь София. В 2019 году стало известно об их разводе.

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Автор: Катерина Шварц