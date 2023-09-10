Россияне выяснили, кто "продвигает" певицу на главные телеканалы.

Появление опальной певицы Ани Лорак на росТВ спровоцировало небывалый скандал. Жители страны-агрессора взбунтовались против артистки, а теперь ее с позором разоблачили. Оказалось, "голубке мира" не верят в РФ, ей не помогают даже заявления о том, что она - "патриотка".

"Сегодня установили, кто является главным административным ресурсом у Ани Лорак. Кто смог её обратно вернуть на ТВ, об этом мы расскажем в понедельник. Кто смог её протащить на НТВ в качестве жюри. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы ее от туда убрали с позором, так как я считаю, что это предательство. Вернуть обратно предателя России на ТВ, хотя за кулисами Куек всем говорит, что она патриотка, клянется в этом, но мы не видим пока официальной позиции, пока только голословные высказывания с ее стороны", - заявил путинист Виталий Бородин.

Главный составитель доносов на звезд утверждает, что вскоре Лорак лишится места в кресле судьи на шоу "Ты супер". Помимо этого, пропагандист Руслан Осташко тоже подключился к травле певицы. Опальная артистка, предавшая Украину, стала объектом ненависти даже для россиян. Осташко называет Лорак "певицей ртом" и не понимает, почему ее позвали на российский телеканал.

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Тем временем сама Лорак показалась в самолете. Возможно, скандальная певица решила сбежать от позора и разоблачения, а потому поспешно вылетела из Москвы. Куда держит путь предательница - пока что остается загадкой.

Скандальное появление Лорак на росТВ - что известно

Напомним, в конце лета росСМИ анонсировали выход нового сезона шоу "Ты супер". Лорак получила место в кресле жюри. Однако едва ли певицу хотят видеть на шоу. Россияне сразу же взбунтовались.

А когда первые выпуски вышли в эфир, зрители требовали, чтобы Лорак погнали "поганой метлой". Певица возмутила не только своим вульгарным внешним видом, но и шлейфом из череды скандалов.

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