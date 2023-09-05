Даже россияне "заклевали" певицу.

Опальная певица Ани Лорак стала одним из членов жюри российского шоу "Ты - супер". Она вместе с путинистами Александром Панайотовым, Алексеем Воробьевым и Люсей Чеботиной отбирала детей для участия в вокальном шоу.

Для съемок первого эфира она подобрала фиолетовой платье в пол с откровенными разрезами на груди и высокие полупрозрачные перчатки. В сети захейтили Лорак за такой внешний вид и осудили ее за то, что она так появилась перед детьми.

Более того, пользователи сети отметили, что Лорак не нужна на российском телевидении, поэтому ее "нужно гнать поганой метлой". А все из-за того, что она публично не выступила в поддержку войны в Украине.

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Что пишут фолловеры

"Какого черта Лорак и Воробьев? Одна везде гадит, а второй не живет в России. Пусть где-то в Пиндосии занимают судейские кресла"

"Какой-то очередной абсурд и плевок в лицо"

"Откуда Лорак взялась?"

"Ну, и позорище. Как вокалиста дерьмовая, да еще и вырядилась так для детского шоу"

"Худшее жюри за все выпуски, позор"

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

Ани Лорак неоднократно говорила, что в Украине ее якобы притисняли, не давали ей развиваться, так как она якобы отказывалась принимать участие в политических играх. Поэтому предательница решила переехать в РФ и там зарабатывать кровавые рубли.

О полномасштабном вторжении РФ в Украину она молчит. Лишь однажды она заявила, что несет любовь и мир через свою музыку. Из-за такой позиции ей не рады ни в Украине, ни в России.

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