Опальная певица Ани Лорак, которая не осудила войну и продолжает жить в РФ, вляпалась в новый скандал. Предательницу попытались "вписать" в одно из российских телешоу, но зрители этому не рады.
Так, росСМИ анонсировали выход нового сезона шоу "Ты супер". Лорак получила место в кресле жюри, она с радостью обещала помочь участникам проекта.
"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом", - заявила певица.
Против Лорак взбунтовались даже россияне. Жители страны-агрессора не хотят видеть и слышать певицу. Они призывают игнорировать все проекты с артисткой и заявляют, что ей не верят. Комментаторы, обсуждая новость о том, что певица снова "пролезла" на росТВ, пишут:
- "Фу, Каролина - гнилая душонка. Предала Украину, предаст и Россию!"
- "Позорище, если ее на ТВ пустят"
- "Зачем?"
- "Это была шутка, надеюсь? Такого просто не может быть"
- "Вовремя одумалась, но надо, чтобы спецслужбы проверяли, куда она деньги переводит!".
На фоне шуток о том, что Лорак донатит на ВСУ, россияне на полном серьезе боятся, что певица будет отправлять гонорары за работу в РФ на помощь Украине.
Лорак донатит на ВСУ: с чего началась волна шуток
В апреле этого года украинский блогер и активист Сергей Стерненко крупно подставил артистку. Он заявил, что певица отправила деньги на ВСУ. По словам активиста, Лорак якобы нередко донатит на помощь Украине. Конечно же, в это поверили россияне.
Из-за шутки Стерненко они требовали "проверить" Лорак и даже начали бойкотировать ее концерты. В РФ уже несколько раз срывали выступления певицы.