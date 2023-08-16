Певицу не хотят видеть и слышать даже представители страны-агрессора, ради которой она предала Украину.

Опальная певица Ани Лорак, которая не осудила войну и продолжает жить в РФ, вляпалась в новый скандал. Предательницу попытались "вписать" в одно из российских телешоу, но зрители этому не рады.

Так, росСМИ анонсировали выход нового сезона шоу "Ты супер". Лорак получила место в кресле жюри, она с радостью обещала помочь участникам проекта.

"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом", - заявила певица.

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Против Лорак взбунтовались даже россияне. Жители страны-агрессора не хотят видеть и слышать певицу. Они призывают игнорировать все проекты с артисткой и заявляют, что ей не верят. Комментаторы, обсуждая новость о том, что певица снова "пролезла" на росТВ, пишут:

"Фу, Каролина - гнилая душонка. Предала Украину, предаст и Россию!"

"Позорище, если ее на ТВ пустят"

"Зачем?"

"Это была шутка, надеюсь? Такого просто не может быть"

"Вовремя одумалась, но надо, чтобы спецслужбы проверяли, куда она деньги переводит!".

На фоне шуток о том, что Лорак донатит на ВСУ, россияне на полном серьезе боятся, что певица будет отправлять гонорары за работу в РФ на помощь Украине.

Лорак донатит на ВСУ: с чего началась волна шуток

В апреле этого года украинский блогер и активист Сергей Стерненко крупно подставил артистку. Он заявил, что певица отправила деньги на ВСУ. По словам активиста, Лорак якобы нередко донатит на помощь Украине. Конечно же, в это поверили россияне.

Из-за шутки Стерненко они требовали "проверить" Лорак и даже начали бойкотировать ее концерты. В РФ уже несколько раз срывали выступления певицы.

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