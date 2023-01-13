Одиозный российский артист не устает удивлять публику своими преображениями.

Российский артист Филипп Киркоров, который часто попадает в скандальные ситуации, шокировал публику "новым" телом. Недавно он сообщил, что лег под нож пластического хирурга, чтобы омолодиться. Сейчас в сети появились подробности его омоложения - оказалось, он "пришил" себе новый пресс.

Помог ему в этом известный в России хирург Тимур Хайдаров, который ранее оперировал экс-возлюбленного Ольги Бузовой - Даву. Вот что об изменениях своего тела рассказал сам Филипп Бедросович:

"Кубиков на моем прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, тем не менее. Но благодаря Тимуру я в такой отличной форме. Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я - лучшее создание Тимура. Его лучшее творение".

Что Филипп Киркоров говорит о войне в Украине

Артист-путинист давно прославился тем, что поддерживает кремлевского диктатора и его кровожадную политику. Недавно Владимир Зеленский подписал "черный список", в который вошли российские звезды, поддержавшие войну. В списке оказался и Киркоров. Из-за этого музыкант взбесился и написал в своем блоге гневное обращение к Зеленскому, с которым он работал много лет назад.

"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и многие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни. Да, зайка моя", - написал Киркоров и отметил профиль президента Украины в Instagram.

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