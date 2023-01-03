Артисту снова напомнили о законе про запрет пропаганды ЛГБТ в России.

Путинист Филипп Киркоров решил и дальше эпатировать зрителей. В этот раз певец нарядился то ли Снегурочкой, то ли Снежной Королевой, чем взбесил фанатов.

Артист, судя по всему, участвовал в новогоднем мюзикле, но какая роль ему досталась по костюму непонятно. Он вышел на сцену в белой короне и длинном белом платье в пол, расшитом стразами.

По данным Telegram-канала "Звездная пыль", речь идет о детской новогодней сказке "Ночь счастливых надежд", где Киркоров предстал якобы в образе графа.

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Стоит отметить, что фанаты остались не очень довольны внешним видом российской звезды. Многие раскритиковали неоднозначный наряд артиста и вспомнили про закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России:

Великолепный! В свете закона о пропаганде. Родитель номер один

Чем он хорош, админ? ЛГБТешник среди детей! Осталось выйти в колготках! Кто его продвигает, и кто называет хорошим - это такие же п*дерасты. Гнать Киркорова сцены пинками.

Как белый какаду из мультика Рио.

Что за канал, п*диков выставляют, позор

Скандалы Киркорова - что известно

Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший кровопролитную войну в Украине, неоднократно попадал в скандалы. Его критиковали за участие в кремлевских концертах, неоднозначный внешний вид, а также постоянные скандалы с коллегами.

Так, он вызверился на Марию Шукшину, которая остро раскритиковала его роль в фильме "СамоИрония судьбы", намекнув на то, что Филипп - бездарность.

Кроме того, певец вызвал гнев фанатов, явившись на светскую вечеринку в юбке.

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