По словам хирурга артиста, это еще не конец, дальше - больше.

Российский певец и путинист Филипп Киркоров не хочет мириться с цифрами в своем паспорте и с возрастными изменениями во внешности, поэтому решился на кардинальные перемены.

Ранее он признался, что омолодил лицо с помощью пластической хирургии. Действительно, лицо артиста выглядит ровным и гладким не по годам. У него нет ни единой складки или морщины, а цвет кожи стал более светлым и равномерным.

Сейчас же в росСМИ сообщают, что Киркоров сделал липосакцию и другие процедуры по омоложению тела. Сам путинист пока не рассказывает о "чудесах" хирургии. Однако его врач признался, что впереди артиста ждут еще "обновления", которые он покажет уже в конце апреля в Кремле.

Видео дня

"Говорят, что таланты рождаются раз в несколько лет… Хотя на самом деле выдающийся результат - это упорный труд и стремление к идеальному! P.s. Это только начало", - написал хирург на своей странице в Instagram.

Скандалы с участием Киркорова

Филипп Киркоров - один из самых скандальных российских артистов. Он поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину, а позже поссорился со своими коллегами.

Так, он вызверился на Марию Шукшину, которая остро раскритиковала его роль в фильме "СамоИрония судьбы", намекнув на то, что Филипп - бездарность.

Недавно Киркоров и вовсе позарился на "святое" и довел россиян до бешенства.

Вас также могут заинтересовать новости: