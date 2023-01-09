Скандальный певец обратился к президенту Украины.

Путинист Филипп Киркоров отреагировал на то, что Украина ввела новые санкции против ряда артистов РФ, среди которых оказался и он. Скандальный артист взбесился и публично обратился к президенту нашей страны Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Instagram Киркоров написал, что он "принимает поздравления". Путинист назвал Зеленского своим "старым товарищем" и попытался задеть его фейками российской пропаганды.

"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и многие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни. Да, зайка моя", - написал Киркоров и отметил профиль президента Украины в Instagram.

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В комментариях появилась и Лолита Милявская. Она назвала Киркорова "братом". Помимо этого, предательница шутила, что ей нужно вернуть награды, а она их якобы не видела и не держала в руках.

Напомним, 8 января Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Так, среди звезд, которые попали под санкции, оказался не только Киркоров, а также Галустян, Билан, Харатьян, Якубович и другие.

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