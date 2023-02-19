Российский артист намекнул на новые этапы изменений своей внешности.

Путинист и "король" российской эстрады Филипп Киркоров снова пришел к звездному хирургу Тимуру Хайдарову. Артист на камеру похвастался новым животом.

"Итак, история начинает свой дальнейший отчет. Мы продолжаем наш поход к совершенству. Мы начинаем новую главу отчета нашей истории. Предела совершенству нет. Я уже не тот, который был год назад и это уже факт на лицо", - заявил путинист.

При этом он прямо сказал, что врач снова "колдовал" над его животом. Кроме того, Киркоров намекнул, что будет еще обращаться за услугами пластического хирурга

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"Следите за нашими историческими перевоплощениями. Занимайтесь своим здоровьем. Занимайтесь своей внешностью. Если вы себя полюбите, то вас полюбят все", - подытожила звезда.

Эксперименты Киркорова с внешностью - что известно

Российский певец Филипп Киркоров посетил пластического хирурга и сделал операцию по омоложению. Сначала он убрал все морщины со своего лица.

Следующим этапом стала коррекция фигуры артиста. Киркоров сделал липосакцию и другие процедуры по омоложению тела, в том числе ему сделали "новый" живот.

После пластических операций Киркоров примерил новую прическу.

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