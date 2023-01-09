Одиозный российский певец пытается всеми силами остановить процесс старения.

Путинист Филипп Киркоров посетил пластического хирурга и сделал операцию по омоложению. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и публикуют фотографии "нового" лица артиста.

"Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу", - написали пропагандисты.

На фото видно, что лицо артиста действительно выглядит ровным и гладким не по годам. У него нет ни единой складки или морщины, а цвет кожи стал более светлым и равномерным.

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Сам певец не скрывает, что для омоложения прибегает к услугам хирургов.

Что Филипп Киркоров говорит о войне в Украине

В последние годы, а также после 24 февраля 2022 года российский артист Филипп Киркоров открыто поддерживает кремлевскую политику. За это на днях Украина ввела ряд санкций против него и других звезд.

Экс-муж Пугачевой уже успел на это отреагировать и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его "зайкой".

"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и многие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни. Да, зайка моя", - написал Киркоров.

Напомним, Киркоров позарился на "святое" и довел россиян до бешенства.

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