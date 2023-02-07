Путинист решил отдохнуть в компании таинственного незнакомца.

Филипп Киркоров, который сбежал из РФ и уже успел появиться на церемонии "Грэмми", где крупно опозорился, отправился в Пхукет. Там он хотел скрыться от посторонних глаз, но путиниста нашли.

Киркорова "застукали" на отдыхе в компании мужчины. Певец устроил "медовый месяц" и явно не ожидал, что его снимут на видео. Ролик с Киркоровым уже появился в Telegram-каналах.

Для отдыха путинист выбрал черный наряд, так он, скорее всего, пытался затеряться и "слиться" с остальными отдыхающими. Всем известна любовь Киркорова к ярким образам, однако теперь ему не хочется привлекать к себе лишнее внимание.

Видео дня

На видео, кстати, сложно заметить последствия операции, которую ради похудения делал Киркоров. Едва ли он выглядит стройным и подтянутым.

Сам Киркоров пока что не комментирует отдых с мужчиной. Он скрывает информацию о личной жизни. Как отмечают в сети, путинисту, вероятно, сложно говорить о своих отношениях, ведь в "скрепной" и нетолерантной России этого не примут.

Напомним, ранее Киркоров взбесил россиян из-за того, что сбежал из РФ и веселился с украинкой.

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