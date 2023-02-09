Скандальный путинист не прекращает удивлять.

Путинист Филипп Киркоров в очередной раз шокировал пользователей сети. После пластический операций певец продолжил пытаться изменить свою внешность. В этот раз Киркоров примерил новую прическу.

В новом образе путинист уже отправился на съемки. В сети шутят, что теперь Киркорову приходится "отдуваться" в РФ и за себя, и за свою бывшую жену Аллу Пугачева, которая отправилась в Израиль. А потому артист и сделал себе прическу "принцессы".

Певец уже носил длинные волосы в молодости, однако теперь он превратился в "натурального блондина", переняв это "звание" у Баскова. Сеть "взорвалась" шутками о новой прическе Киркорова.

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Что комментаторы говорят о путинисте:

"Если честно, надоел до изжоги!"

"Самовлюбленный павлин"

"Совсем выжил из ума к старости"

"Парики Пугачевой, похоже, донашивает. Неприятно это напоминание о ней и ужасно раздражает. После всех последних "кривляний", в "страдания" этого певца на экране как-то не верится".

Напомним, ранее Киркоров устроил с мужчиной "медовый месяц" на островах. Путинист решил отдохнуть в компании таинственного незнакомца.

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