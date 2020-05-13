цей матеріал доступний українською

"Сладкая и горячая": Ким Кардашьян показала пышную грудь в платье с глубоким декольте (фото)

23:37, 13 мая 2020
Звезды
123 0
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами / фото: instagram/kimkardashian

Фото она опубликовала в своем Instagram.

Читайте такжеДаша Астафьева показала округлые формы в облегающей одежде (фото)

На нем Кардашьян позирует в роскошном платье с глубоким декольте. При этом оно плотно облегает тело, демонстрируя сексуальные изгибы звезды. В макияже теледива сделала акцент на глаза, а губы накрасила в нюдовий оттенок. Волосы Кардашьян заплела в косу.

Поклонники оценили невероятный образ звезды и засыпали ее комплиментами.

Ким Кардашьян показала эффектное фото / фото: instagram/kimkardashian

"Сладкая и горячая", "Люблю этот лук", "Я действительно люблю тебя", "Самая красивая", "Вау", "Королева", "Выглядишь прекрасно", "Безупречная", - написали подписчики в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее американская звезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ким Кардашьян#Кардашьян