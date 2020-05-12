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Пышногрудая Ким Кардашьян позировала без бюстгальтера (фото)

12:43, 12 мая 2020
Звезды
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Ким Кардашьян / Фото: REUTERS
Instagram Ким Кардашьян

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ким позировала топлес, прикрыв грудь массивным венком из белых цветов.

Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая", "Горячая", "Великолепная", "Идеальная", – написали ей  комментариях.

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Теги: #Ким Кардашьян#Кардашьян