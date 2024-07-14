Также вместе с принцессой была и ее сестра.

Принцесса Уэльская во второй раз появилась на публике после того, как в начале 2024 года она сообщила о том, что болеет раком. Вместе с принцессой Шарлоттой Кейт Миддлтон посетила финал мужского одиночного турнира Уимблдона, пишет The Telegraph.

Отмечается, что принцесса Уэльская посетила мероприятие вместе со своей девятилетней дочерью принцессой Шарлоттой, которая является третьей в очереди на престол. Они наблюдали за игрой между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем в матче-реванше прошлогоднего финала.

Также на событии присутствовала сестра Кейт Миддлтон - Пиппа Мэтьюз.

"Принцесса Уэльская получила овации стоя, когда она и принцесса Шарлотта вошли в королевскую ложу и заняли свои места в Центре Корт. Кейт широко улыбнулась и помахала рукой толпе после того, как провела Шарлотту к месту справа от нее в первом ряду королевской ложи", - подчеркнули журналисты.

В то же время Кенсингтонский дворец заранее подтвердил, что принцесса Уэльская будет присутствовать на воскресном финале и вручит трофей победителю. Такую честь она переняла от королевы Елизаветы II в 2021 году.

"Всеанглийский клуб традиционно имеет тесные отношения с королевской семьей, а принцесса Уэльская стала 10-м членом королевской семьи, которая вручала трофей, начиная с 1907 года, когда президентом клуба стал будущий король Георг V", - напомнили в издании.

Кейт Миддлтон - последние новости

Как писал УНИАН, в июне Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после заявления о раке. Как стало известно, принцесса Уэльская наблюдала за церемонией вынесения флага из окон кабинета генерал-майора вместе со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Также сообщалось, что в семье Кейт Миддлтон произошла беда. Оказалось, что мать принцессы сообщила о том, что у них с мужем Майклом Миддлтоном есть большой долг, который они не могут погасить.

"Кэрол отчаянно пытается заставить Кейт полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Это очень тревожное время для семьи, но они не ждут никакой помощи от своих детей и не хотят, чтобы они волновались", - отметили журналисты.

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