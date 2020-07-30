Катя Осадчая в купальнике засветила дряблые ноги
18:20, 30 июля 2020Звезды
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Телеведущая показала фигуру в бикине.
Катя показала фото / instagram.com/kosadcha
Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая опубликовала в Instagram фотографии, где позирует на берегу моря.
Катя предстала в раздельном голубом купальнике с цветочным принтом. А дополнили образ массивные темные очки и шляпа.
"Наш островок рая на безопасной дистанции", - написала Катя.
Катя показала фото / instagram.com/kosadcha
Как сообщал УНИАН, известная ведущая поразила длиной своих ног.
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