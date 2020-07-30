Катя Осадчая в купальнике засветила дряблые ноги

Телеведущая показала фигуру в бикине.

Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая опубликовала в Instagram фотографии, где позирует на берегу моря.

Катя предстала в раздельном голубом купальнике с цветочным принтом. А дополнили образ массивные темные очки и шляпа.

"Наш островок рая на безопасной дистанции", - написала Катя.

Как сообщал УНИАН, известная ведущая поразила длиной своих ног.

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