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Катя Осадчая в купальнике засветила дряблые ноги

18:20, 30 июля 2020
Звезды
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Катя показала фото / instagram.com/kosadcha

Катя предстала в раздельном голубом купальнике с цветочным принтом. А дополнили образ массивные темные очки и шляпа. 

"Наш островок рая на безопасной дистанции", - написала Катя.

Катя показала фото / instagram.com/kosadcha

Как сообщал УНИАН, известная ведущая поразила длиной своих ног.

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