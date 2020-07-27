"Как у Поляковой": известная ведущая поразила длиной своих ног
18:50, 27 июля 2020Звезды
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Катя Осадчая показала новое фото.
Катя показала фото / instagram.com/kosadcha
Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на яхте.
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Звезда предстала в джинсовых мини-шортах и белой футболке. Волосы Катя собрала в хвост. Стоит отметить, что Осадчая таким образом позировала в кадре, что ее ноги кажутся бесконечно длинными. Разумеется, поклонники обратили на это внимание.
"Ноги как у Поляковой", "Волочкова "отдыхает". Пусть она возьмет у Вас, Катя, мастер-класс, как фото сделать так, чтобы и ноги длинные показать, и чтобы глаз смотрящего радовался", "Цапля длинноногая", - написали фанаты.
Осадчая плавала на яхте / instagram.com/kosadcha
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских и Катя Осадчая показали зажигательный танец.
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