У Путина утверждают, что не очень глубоко знакомы с деятельностью американского рэпера.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы РФ не причастна к организации поездки в страну популярного американского рэпера Канье Уэста.

Глава государства и администрация Кремля не настолько глубоко знакомы с деятельностью артиста, чтобы давать ей оценки, приводит слова спикера ТАСС.

"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", – заявил Песков.

Читайте такжеВ Голливуде обвинили в домогательствах друга ПутинаРанее партнер Канье Уэста Амир Садан сказал, что рэпер хочет впервые провести в столице РФ Москве шоу Sunday Service (с английского переводится как "Воскресная служба"), которое является смесью концерта с церковной службой. Также стало известно, что артист хочет пригласить на шоу Владимира Путина как специального гостя.

Шоу Канье Уэста в Москве может пройти весной или летом 2022 года.

Партнер рэпера также говорил, что для исполнителя российское государство станет "вторым домом" – он будет проводить там много времени.

Напомним, в ноябре прошлого года Канье Уэст во время одного из интервью назвал себя "молодым Путиным".

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