Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы РФ не причастна к организации поездки в страну популярного американского рэпера Канье Уэста.
Глава государства и администрация Кремля не настолько глубоко знакомы с деятельностью артиста, чтобы давать ей оценки, приводит слова спикера ТАСС.
"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", – заявил Песков.
Читайте такжеВ Голливуде обвинили в домогательствах друга ПутинаРанее партнер Канье Уэста Амир Садан сказал, что рэпер хочет впервые провести в столице РФ Москве шоу Sunday Service (с английского переводится как "Воскресная служба"), которое является смесью концерта с церковной службой. Также стало известно, что артист хочет пригласить на шоу Владимира Путина как специального гостя.
Шоу Канье Уэста в Москве может пройти весной или летом 2022 года.
Партнер рэпера также говорил, что для исполнителя российское государство станет "вторым домом" – он будет проводить там много времени.
Напомним, в ноябре прошлого года Канье Уэст во время одного из интервью назвал себя "молодым Путиным".