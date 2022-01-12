Партнеры рэпера не могут договориться о том, собирается ли он встречаться с Путиным.

Представитель Канье Уэста по связям с общественностью Пьер Ружье опроверг сообщение о том, что исполнитель едет в Россию.

Об этом шла речь в его электронном письме журналу Rolling Stone.

Читайте такжеВ Кремле отреагировали на планы Канье Уэста приехать в РоссиюВо вторник, 11 января, издание Billboard сообщило, что Уэст планирует поездку в Москву в этом году. Якобы он проведет воскресную службу и, возможно, встретится с президентом Владимиром Путиным. Такую информацию распространил Амир Судан, друг и соратник рэпера.

Хотя Судан уверял, что занимался планированием этой поездки, пресс-секретарь рэпера заявляет, что это вымысел от начала до конца.

"Полностью сфабрикованная [история]. Это вымысел или принятие желаемого за действительное от этих русских людей", - написал Ружье.

Согласно ранее появившимся сообщениям, Уэст хотел договориться о сотрудничестве с предпринимателем азербайджанского происхождения Арасом Агаларовым и его сыном Эмином в России.

Роб Голдстоун - представитель Эмина Агаларова - сказал, что может подтвердить, что переговоры ведутся, но отказался от дальнейших комментариев.

Канье Уэст: что известно о рэпере

Канье Уэст – американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Свой дебютный альбом The College Dropout рэпер выпустил в 2004 году.

Состояние рэпера на 2021 год оценивается в 6,6 миллиарда долларов, что делает его самым богатым рэпером в мире.

В 2012 году Уэст начал встречаться со звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян. 24 мая 2014 пара поженилась во Флоренции.

У Канье и Ким четверо детей: дочка Норт, сын Сэйнт, дочка Чикаго (рождена с помощью суррогатного материнства) и сын Салм Уэст. В феврале текущего года стало известно, что пара разводится.

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