Россия станет для него вторым домом, говорит представитель рэпера.

Популярный американский рэпер Канье Уэст хочет приехать в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в интервью Billboard рассказал его партнер Амир Садан.

По его словам, Россия станет для рэпера "вторым домом", где он будет проводить много времени.

Также Канье Уэст хочет впервые провести в Москве шоу Sunday Service, которое представляет собой гибрид концерта и церковной службы. Он планирует пригласить президента РФ на шоу в качестве специального гостя.

Читайте такжеВылил горячий чай в лицо и обозвал: Зианджа рассказала о конфликте с Максом БарскихШоу могут провести весной или летом, в зависимости от графика рэпера.

По данным издания, Уэст хочет договориться о сотрудничестве с предпринимателем азербайджанского происхождения Арасом Агаларовым и его сыном Эмином.

В ноябре 2021 года Уэст назвал себя "молодым Путиным" во время интервью для подкаста Drink Champs.

"Gap, adidas – я рулю ими. Я Путин… Я – молодой Путин. Я осознал, что я как Владимир, когда понял, что культура – это нефть, культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и (буду им) следующие 2000 лет", - сказал он.

Канье Уэст: что известно о рэпере

Канье Уэст – американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Свой дебютный альбом The College Dropout рэпер выпустил в 2004 году.

Состояние рэпера на 2021 год оценивается в 6,6 миллиарда долларов, что делает его самым богатым рэпером в мире.

В 2012 году Уэст начал встречаться со звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян. 24 мая 2014 пара поженилась во Флоренции.

У Канье и Ким четверо детей: дочка Норт, сын Сэйнт, дочка Чикаго (рождена с помощью суррогатного материнства) и сын Салм Уэст. В феврале текущего года стало известно, что пара разводится.