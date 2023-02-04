Теперь они не могут посещать территорию страны, а их активы там заморожены.

Канада ввела новые санкции против российских пропагандистов. В правительстве подчеркнули, что такими методами они пытаются бороться с путинской информационной войной.

"Война президента Владимира Путина в Украине базируется на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы повторить тезис Кремля и попытаться оправдать зверства, которые проходят по всей Украине", - сказано на сайте правительства Канады.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли добавила, что российская дезинформация привела к страданиям миллионов, а санкции блокируют эти источники дезинформации:

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"В поисках фальшивого доверия для поддержки своей лжи президент Путин призвал россиян с помощью публичных платформ распространять дезинформацию и пропаганду. Президент Путин пытается манипулировать общественным мнением. Канада не позволит распространителям дезинформации и пропаганды действовать безнаказанно. Канада поддерживает Украину".

Всего санкции предусматривают ограничения для 38 человек и 16 организацией. В список попали артисты-путинисты Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Михаил Боярский, Михаил Галустян, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие. Теперь они не могут посещать Канаду, а их активы там заморожены.

За что против Баскова ввели санкции

Музыкант и ранее поддерживал жестокую путинскую политику, а после 24 февраля стал выступать перед раненными оккупантами, давая четко понять - он за войну. Более того, с собственного кармана он пожертвовал российской армии более миллиона рублей.

"Сейчас столько семей ждут и переживают за своих отцов, мужей и сыновей, многие нуждаются в дополнительной заботе. Надеюсь, что мой скромный вклад поможет хоть немного в этом", - комментировал артист-путинист.

За что против Боярского ввели санкции

Этот артист также выступает за убийства мирных украинцев. Также на своих публичных выступлениях он неоднократно высказывался о том, что поддерживает Владимира Путина и уважает его.

"Я убежден, то, что делает Владимир Владимирович, продуманно и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение. Признание "ДНР" и "ЛНР" будет способствовать стабилизации обстановки на Донбассе и принесет мир жителям региона", - написал он.

За что против Долиной ввели санкции

Лариса Долина - еще одна артистка, которая пошла против Украины. Популярная певица, которая родилась в Одессе, выбрала российские деньги, а не свою родину. С 2003 года Долина - член партии "Единая Россия", а значит - пособница диктатора Владимира Путина. Она жалуется, что не может попасть в Одессу, а также говорит, что хотела бы воссоединения Советского Союза.

За что против Аверина ввели санкции

Максим Аверин - актер сериала "Глухарь". В сериале ему досталась роль полицейского, который всегда выступает за правду, но в реальной жизни он - поклонник кровавого путинского режима и убийств миллионов украинцев.

"Я - гражданин Российской Федерации, патриот России, всегда бесконечно уважительно относился и отношусь к своей стране и к своему президенту", - комментировал Аверин.

Другие артисты из данного санкционного списка также являются сторонниками убийств мирного украинского населения, называя зверскую войну "спецоперацией по освобождению".

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