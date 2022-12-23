Российский артист Николай Басков, который не скрывает, что поддерживает развязанную Путиным войну, заявил, что пожертвовал на нужды российской армии миллион рублей (около 525 тысяч гривень). Об этом исполнитель написал в своем блоге.
Свое решение путинист объяснил тем, что в Украине якобы "не дают людям спокойно жить". Вот что написал Басков:
"Сейчас столько семей ждут и переживают за своих отцов, мужей и сыновей, многие нуждаются в дополнительной заботе. Надеюсь, что мой скромный вклад поможет хоть немного в этом".
Также он поблагодарил российских захватчиков, которые сейчас убивают мирных украинцев, за их действия.
Что сейчас с Басковым
Уже не первую неделю СМИ и поклонники обсуждают болезнь Николая Баскова. Он сам признался, что недавно перенес операцию на ноге, из-за чего не мог плясать на концертах.
Что Басков говорит о войне в Украине
После 24 февраля он открыто поддержал агрессию РФ, а также неоднократно посещал раненых оккупантов в госпиталях. Басков благодарил их за "защиту родины".
Напомним, с кем на самом деле живет Николай Басков.