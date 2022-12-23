Артист давно известен своей позицией - он поддерживает агрессивную политику Кремля.

Российский артист Николай Басков, который не скрывает, что поддерживает развязанную Путиным войну, заявил, что пожертвовал на нужды российской армии миллион рублей (около 525 тысяч гривень). Об этом исполнитель написал в своем блоге.

Свое решение путинист объяснил тем, что в Украине якобы "не дают людям спокойно жить". Вот что написал Басков:

"Сейчас столько семей ждут и переживают за своих отцов, мужей и сыновей, многие нуждаются в дополнительной заботе. Надеюсь, что мой скромный вклад поможет хоть немного в этом".

Также он поблагодарил российских захватчиков, которые сейчас убивают мирных украинцев, за их действия.

Что сейчас с Басковым

Уже не первую неделю СМИ и поклонники обсуждают болезнь Николая Баскова. Он сам признался, что недавно перенес операцию на ноге, из-за чего не мог плясать на концертах.

Что Басков говорит о войне в Украине

После 24 февраля он открыто поддержал агрессию РФ, а также неоднократно посещал раненых оккупантов в госпиталях. Басков благодарил их за "защиту родины".

Напомним, с кем на самом деле живет Николай Басков.

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