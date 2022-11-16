Российский актер, судя по всему, выбрал позицию "культура вне политики".

Максим Аверин некогда был талантливым актером. Он снимался в популярных сериалах, в том числе исполнил главную роль в "Глухаре". Его персонаж - полицейский, борющийся за справедливость.

Именно благодаря этой роли он стал популярным не только в России, но и в Украине. Он покорил женщин не только талантливой игрой, но и дерзким и в то же время честным взглядом.

Однако о таких весомых словах как "справедливость" и "честность" он забыл. Именно в тот момент, когда от него требовалась поддержка. С начала полномасштабного российского вторжения он наплевал на своих украинских фанатов, погибающих под вражескими бомбами. В его соцсетях ни разу не было поста с призывом остановить кровопролитие в нашей стране, что уж говорить о том, чтобы он вышел на Красную площадь и публично осудил преступный режим Кремля.

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Кажется, Аверина совсем не интересуют смерти мирных жителей, которые совсем не виноваты в том, что Россия решила развязать полномасштабную войну. Так, вместо того, чтобы бороться за справедливость в реальной жизни, а не только в кино, он продолжает свою культурную деятельность в России.

Что Максим Аверин говорит о войне в Украине

Против кровожадного кремлёвского режима Аверин так и не высказался. В своем Instagram-блоге 24 февраля он сделал публикацию, в которой написал: "И стоило жить, и работать стоило". Эти слова он проиллюстрировал цветами, подаренными после очередного спектакля.

После этого он опубликовал новость о том, что теперь будет вести свой блог в Telegram. Очевидно, это связано с блокировкой Instagram на территории РФ. Но и там о войне в Украине Максим не написал ни слова. Зато активно постит афиши и фотографии с мероприятий в российских городах.

Отметим, что в 2014 году после того, как РФ оккупировала Крым и развязала войну на востоке Украины, на Facebook-странице Максима Аверина появилась публикация, где он пожелал спокойной ночи всем, "кроме Адольфа Путина".

Позднее в одном из интервью он прокомментировал свои слова так:

"Как оказалось, уже неоднократно появлялись провокационные высказывания на политическую тему – якобы моего авторства. Это никоим образом не соответствует действительности. Мое твердое убеждение – каждый должен заниматься своим делом. Мое дело – заниматься искусством, а не давать свои "дилетантские" оценки политической ситуации… Я - гражданин Российской Федерации, патриот России, всегда бесконечно уважительно относился и отношусь к своей стране и к своему президенту".

Где снимался Аверин

Актера можно увидеть в "Любовь и сакс", "Город без солнца", "Служу Советскому Союзу!", "Склифосовский", "Любовь одна", "Курьезы" и других российских фильмах.

Напомним, куда пропал кумир "нулевых" Саша Белый из "Бригады" и как он поддержал войну в Украине.

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