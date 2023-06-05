Артистка уже не первый раз проводит от своего имени благотворительный концерт.

Украинская певица Настя Каменских регулярно проводит благотворительные концерты, целью которых является сбор средств на помощь ВСУ или пострадавшим от войны украинцам. Недавно она провела масштабный тур под названием "Я - Украина". Сейчас артистка шокировала суммой, которую удалось собрать в рамках тура.

Так, на нужды военных звезда собрала около 750 тысяч гривень. На эти деньги планируется покупка автомобилей для защитников на передовой. Купить хотят три машины.

"Я безумно благодарна всем украинцам, которые приходили на концерты, донатили и участвовали в благотворительных аукционах! Вместе нам удалось приобрести автомобили по запросу от Нацгвардии, и я искренне надеюсь, что скоро они станут надежными помощниками наших защитников и помогут им защищать нашу Украину!" - рассказала Настя Каменских.

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Также звезда поделилась, что на собранные ранее средства удалось закупить гуманитарную помощь для переселенцев.

"Помощь другим - это то, что дает силы держаться, и мотивирует двигаться вперед. Сейчас я точно знаю, что объединившись и заручившись поддержкой друг друга, мы все преодолеем! Вместе к победе!" - резюмировала знаменитость.

Напомним, Настя Каменских набрала лишний вес и призналась, почему поправилась.

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