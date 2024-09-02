Миллиардер поделился воспоминаниями, как он впервые приехал в Украину.

Известная украинская певица Камалия удивила, как выглядел ее экс-супруг - украинский миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур - в молодости. Артистка опубликовала воспоминания бывшего о его первых впечатлениях от Украины.

По словам исполнительницы 1 сентября - это важная дата для Захура. Дело в том, что ровно 50 лет назад мужчина впервые пересек границу Украины и начал свою жизнь здесь. Камалия показала архивные кадры экс-избранника. На фото Мохаммаду 19 лет.

"1 сентября для меня - особый день, ведь ровно 50 лет назад я впервые ступил на украинскую землю. В 1974 году, как только 19-летний студент из Пакистана, я приехал сюда по стипендии для изучения металлургии. С тех пор Украина стала неотъемлемой частью моей жизни и моей судьбы", - процитировала слова миллиардера певица.

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Как известно, за 50 лет пребывания в Украине Мохаммад построил успешную карьеру. В частности, он создал собственный бизнес, стал известным в Украине меценатом, основал благотворительный фонд, а также основал украинскую музыкальную премию YUNA.

"Украина подарила мне не только возможность реализовать свои мечты, но и любовь, веру и надежду. За эти годы я стал не просто сторонним наблюдателем, но настоящим другом Украины, всегда готовым поддержать ее в самые сложные времена. Сегодня я хочу выразить свою глубочайшую благодарность Украине и ее народу за все, что она мне дала. Эта страна навсегда останется в моем сердце, и я буду продолжать делать все возможное, чтобы поддержать ее в это трудное время", - отметил Захур.

Как известно, Камалия и Захур поженились в 2003 году. У супругов родились дочери Арабелла и Мирабелла, но после 20 лет брака они объявили о разводе. Сейчас бизнесмен живет с дочерьми в Великобритании.

Напомним, ранее Камалия призналась, что рассталась с Захуром из-за его старшей дочери.

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