Певица рассказала, что они не могли найти общий язык с девушкой.

Украинская певица Камалия призналась, что в ее разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, виновата дочь бизнесмена от первого брака. Артистка откровенно рассказала об отношениях с девушкой.

По словам исполнительницы, они не могли найти общий язык с Татьяной. Девушка не принимала новую избранницу отца. Как рассказала Камалия, их знакомство состоялось уже, когда она была на 8-м месяце беременности. Правда, встретиться с женой дочь заставил сам Захур.

"У нас постоянные были конфликты. Она никак не хотела общаться и мы никогда не встречались. Мы познакомились, когда я была на 8-м месяце беременности, и то ее попросили муж и папа, ведь у нее скоро родятся сестрички. В ресторане мы праздновали мой день рождения, она приехала, поздравила меня, но все равно холод и ревность я постоянно чувствовала", - поделилась артистка.

После начала полномасштабного вторжения миллиардер настоял, чтобы Камалия с их 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой выехали в Великобританию, где как раз жила Татьяна. Тогда Захур думал, что так семья сможет сблизиться, однако Камалия и Татьяна начали еще больше ссориться.

Певица надеялась, что Мохаммад станет на ее сторону, но он выбрал дочь. Он сказал, что скорее бросит Камалию, чем перестанет общаться с дочерью. После этого исполнительница ушла от возлюбленного и развелась с ним.

"Она от мамы-россиянки. Ей было неприятно, что я говорила в сторону россиян. Она мне начала мстить. Я Захуру говорила, он мне не верил. Я сначала говорила, что не поеду в тот дом, но Захур надеялся, что нас это сблизит. Одна стычка, вторая, третья, четвертая. Когда я ожидала, что муж скажет: "Уважай мою жену, мать моих детей", а он этого не сделал. У меня и так психологическая нагрузка, и еще меня муж не поддержал, и я чувствовала себя одинокой и ненужной. Меня переключило просто. Ну и он мне сказал такую фразу, после которой я захотела развестись: "Что ты хочешь, я скорее с тобой расстанусь, чем Таню брошу", - добавила артистка.

Как известно, Камалия и Захур поженились в 2003 году. У супругов родились дочери, но после 20 лет брака они объявили о разводе. Даже после расставания они продолжают общаться и часто проводят время вместе.

Напомним, ранее Камалия призналась, почему не пополнила ряды ВСУ. Артистка в начале полномасштабного вторжения хотела мобилизоваться.

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