Певица рассказала, что девочки думают, что развод родителей - это слухи в сети.

Известная украинская певица Камалия в очередной раз высказалась о разводе с экс-супругом - миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. Исполнительница объяснила, почему скрывает от их общих дочерей, что они уже несколько лет не вместе.

Не секрет, что после развода более двух лет назад экс-супруги поддерживают связь и регулярно проводят время вместе. Их дочери - 11-летние Арабелла и Мирабелла - живут с отцом в Великобритании, а сама Камалия часто приезжает к ним, и они там живут все вместе. В интервью для "Коротко про" звезда отметила, что девочки до сих пор не знают о разводе родителей.

По словам Камалии, они специально с Захуром делают все возможное, чтобы дети не поняли, что они уже не пара. Как говорит знаменитость, ради их счастливого и спокойного детства, она объясняет, что информация о разводе родителей - это лишь пиар-ход. В то же время Арабелла и Мирабелла знают, что у мамы были конфликты со старшей дочерью миллиардера Татьяной, из-за которой они и расстались.

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"Они понимают, что такое шоу-биз, что есть пиар-ходы. Поэтому это просто пиар-ход. Они же учатся в актерской школе, следят за своими любимыми звездами и знают, что такое пиар, как привлечь к себе внимание. Они видят, что у нас с Захуром нормальные, добрые, дружеские, классные отношения. Мы поддерживаем друг друга, ездим все вместе отдохнуть. Мы все делаем, чтобы они не замечали, что между родителями что-то не так. Хотя они, конечно, знают за ссору с Таней, дочерью Захура", - рассказала артистка.

Исполнительница добавила, что даже когда девочки повзрослеют, то она не планирует разрывать отношения, которые есть сейчас, с экс-супругом. Для нее штамп в паспорте ничего не значит. Она убеждена, что 20-летний брак не может так внезапно распасться, поэтому они продолжают поддерживать связь, в частности, ради своих дочерей.

"Жизнь - вещь непредсказуемая, что и как она будет. Но мы точно знаем, что не можем друг без друга. Мы за все годы очень прикипели друг к другу, мы родные люди. И как бы жизнь не складывалась, мы всегда будем поддержкой друг другу. Наши отношения - это больше, чем просто брак. Поэтому штамп в паспорте ничего не значит. Есть много пар, которые не живут в официальном браке, и при этом живут прекрасно, воспитывают детей. Поэтому это все условности", - сказала Камалия.

Напомним, ранее Камалия рассказала о горе в семье. Певица сообщила, что у нее умер родной человек.

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