Очень многие украинские звезды за последние почти семь месяцев сделали себе новые татуировки. После 24 февраля мода пошла на патриотические тату. Чем украсили тело наши знаменитости - читайте в материале УНИАН.
Владимир Дантес
Экс-супруг Нади Дорофеевой, за личной жизнью которого сейчас наблюдает вся страна, сделал у себя на руке татуировку "ХА 057". Недавно он рассказал, что это аббревиатура его родного города (Харьков) и его телефонный код. Такую надпись музыкант и стендап-комик сделал у себя на руке.
Алена Мозговая
У продюсерши целый рукав. Она похвасталась в своем блоге тем, что изобразила на руке трезубец с мечом и яркими цветами.
"Мы закончили наш шедевр. Спасибо Марте Тетериной за талант, за терпение, за воплощение идеи цветущей Украины, которая всегда готова к защите! Цветы и трезубец с мечом – это именно то, что чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю!", - прокомментировала сама Мозговая свою татуировку.
Даниэль Салем
Телеведущий и ресторатор, который после полномасштабного вторжения РФ пошел защищать свою Родину, изобразил на груди вышиванку. Такой рисунок он назвал своей новой броней.
"Ни одна пуля не пройдет!", - заметил Салем.
Похоже, броня работает, ведь телеведущий семь раз попадал под обстрелы и даже частично потерял слух. Однако он остался целым и невредимым, продолжает нести службу.
alyona alyona
Реперша, которая поддерживает Украину благотворительными концертами по миру, изобразила на ключице колосок красного-черного цвета, который переплетается с сине-желтой растением.
Даша Квиткова
Блогер и жена экс-героя проекта "Холостяк" изобразила у себя на теле скрепки сине-желтого цвета, а также контуры Украины с надписью "Сильна".
Напомним, 19-летняя дочь Кравец показала, как "украинизировала" тату.