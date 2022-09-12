Селебрити активно хвастаются тем, что решили запечатлеть на своем теле.

Очень многие украинские звезды за последние почти семь месяцев сделали себе новые татуировки. После 24 февраля мода пошла на патриотические тату. Чем украсили тело наши знаменитости - читайте в материале УНИАН.

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Владимир Дантес

Экс-супруг Нади Дорофеевой, за личной жизнью которого сейчас наблюдает вся страна, сделал у себя на руке татуировку "ХА 057". Недавно он рассказал, что это аббревиатура его родного города (Харьков) и его телефонный код. Такую надпись музыкант и стендап-комик сделал у себя на руке.

Алена Мозговая

У продюсерши целый рукав. Она похвасталась в своем блоге тем, что изобразила на руке трезубец с мечом и яркими цветами.

"Мы закончили наш шедевр. Спасибо Марте Тетериной за талант, за терпение, за воплощение идеи цветущей Украины, которая всегда готова к защите! Цветы и трезубец с мечом – это именно то, что чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю!", - прокомментировала сама Мозговая свою татуировку.

Даниэль Салем

Телеведущий и ресторатор, который после полномасштабного вторжения РФ пошел защищать свою Родину, изобразил на груди вышиванку. Такой рисунок он назвал своей новой броней.

"Ни одна пуля не пройдет!", - заметил Салем.

Похоже, броня работает, ведь телеведущий семь раз попадал под обстрелы и даже частично потерял слух. Однако он остался целым и невредимым, продолжает нести службу.

alyona alyona

Реперша, которая поддерживает Украину благотворительными концертами по миру, изобразила на ключице колосок красного-черного цвета, который переплетается с сине-желтой растением.

Даша Квиткова

Блогер и жена экс-героя проекта "Холостяк" изобразила у себя на теле скрепки сине-желтого цвета, а также контуры Украины с надписью "Сильна".

Напомним, 19-летняя дочь Кравец показала, как "украинизировала" тату.

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