У alyona alyona и Дантеса есть татуировки / коллаж

Очень многие украинские звезды за последние почти семь месяцев сделали себе новые татуировки. После 24 февраля мода пошла на патриотические тату. Чем украсили тело наши знаменитости - читайте в материале УНИАН. 

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Владимир Дантес

Экс-супруг Нади Дорофеевой, за личной жизнью которого сейчас наблюдает вся страна, сделал у себя на руке татуировку "ХА 057". Недавно он рассказал, что это аббревиатура его родного города (Харьков) и его телефонный код. Такую надпись музыкант и стендап-комик сделал у себя на руке. 

Тату Дантеса / фото - instagram.com

Алена Мозговая

У продюсерши целый рукав. Она похвасталась в своем блоге тем, что изобразила на руке трезубец с мечом и яркими цветами.

"Мы закончили наш шедевр. Спасибо Марте Тетериной за талант, за терпение, за воплощение идеи цветущей Украины, которая всегда готова к защите! Цветы и трезубец с мечом – это именно то, что чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю!", - прокомментировала сама Мозговая свою татуировку. 

Алена Мозговая сделала тату / Фото - instagram.com/mozgova0902/

Даниэль Салем 

Телеведущий и ресторатор, который после полномасштабного вторжения РФ пошел защищать свою Родину, изобразил на груди вышиванку. Такой рисунок он назвал своей новой броней. 

"Ни одна пуля не пройдет!", - заметил Салем. 

Даниэль Салем набил на груди вышиванку / фото - скриншот instagram.com

Похоже, броня работает, ведь телеведущий семь раз попадал под обстрелы и даже частично потерял слух. Однако он остался целым и невредимым, продолжает нести службу. 

alyona alyona

Реперша, которая поддерживает Украину благотворительными концертами по миру, изобразила на ключице колосок красного-черного цвета, который переплетается с сине-желтой растением. 

Тату alyona alyona / фото instagram.com

Даша Квиткова

Блогер и жена экс-героя проекта "Холостяк" изобразила у себя на теле скрепки сине-желтого цвета, а также контуры Украины с надписью "Сильна". 

Даша Квіткова сделала патриотические тату / фото - instagram.com
Даша Квіткова сделала патриотические тату / фото - instagram.com

Напомним, 19-летняя дочь Кравец показала, как "украинизировала" тату.

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