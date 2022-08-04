Дочь украинской актрисы комедийного жанра Елены Кравец ранее сделала русскоязычную татуировку, но после полномасштабного вторжения России решила "украинизировать" ее.
Так, недавно Маша вернулась из Болгарии в Украину и первым делом изменила свою татуировку. Ранее на теле девушки была надпись "танцуй". Теперь вместе буквы "у" там виднеется "ю". Таким образом получилась надпись на украинском языке "танцюй".
Также 19-летняя Маша сделала себе татуировку в виде трезубца, символа Украины.
Отметим, Елена Кравец вместе с детьми-двойняшками до сих пор находится в Болгарии. При этом Маша уже не могла находиться за границей ,поэтому решила вернуться домой.
Напомним, ранее Елена Кравец расплакалась, говоря о смерти коллеги.