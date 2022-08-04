Также Маша сделала еще одно патриотическое тату.

Дочь украинской актрисы комедийного жанра Елены Кравец ранее сделала русскоязычную татуировку, но после полномасштабного вторжения России решила "украинизировать" ее.

Так, недавно Маша вернулась из Болгарии в Украину и первым делом изменила свою татуировку. Ранее на теле девушки была надпись "танцуй". Теперь вместе буквы "у" там виднеется "ю". Таким образом получилась надпись на украинском языке "танцюй".

Также 19-летняя Маша сделала себе татуировку в виде трезубца, символа Украины.

Отметим, Елена Кравец вместе с детьми-двойняшками до сих пор находится в Болгарии. При этом Маша уже не могла находиться за границей ,поэтому решила вернуться домой.

Напомним, ранее Елена Кравец расплакалась, говоря о смерти коллеги.

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