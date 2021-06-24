Людмила Балан / фото instagram.com/ludmilabalan

63-летняя мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила Балан показала редкие снимки из семейного альбома.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

Снимкам несколько десятков лет. На них Людмила Балан со своим младшим братом.

«Просмотр семейного альбома. Мой брат и я похожи на две стрелки одних и тех же часов: я большая стрелка, а он – маленькая, но мы оба показываем одно и то же время», – подписала она фото.

Людмила Балан с братом / фото instagram.com/ludmilabalan

Поклонники Людмилы Балан с восторгом отреагировали на снимки: «Какие милые», «Это счастье», «Супер», «Красивые», «Как трогательно».

Людмила Балан с братом / фото instagram.com/ludmilabalan

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Автор: Катерина Шварц