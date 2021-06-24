63-летняя мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила Балан показала редкие снимки из семейного альбома.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

Снимкам несколько десятков лет. На них Людмила Балан со своим младшим братом.

«Просмотр семейного альбома. Мой брат и я похожи на две стрелки одних и тех же часов: я большая стрелка, а он – маленькая, но мы оба показываем одно и то же время», – подписала она фото.