Ведущая пожаловалась на "маринование людей" и публично рассказала о проблемах на паспортном контроле.

Украинская телеведущая Алла Мазур пожаловалась на адские очереди и плохие условия для людей в аэропорту "Борисполь". Возле паспортного контроля образовались огромные скопления пассажиров, однако работники аэропорта никак не реагировали на инцидент.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, с неприятной ситуацией Мазур пришлось столкнуться 19 января.

Ведущая 1+1 рассказала, что в большинстве европейских столиц работники аэропортов быстро реагируют на очереди и пытаются как можно быстрее помочь пассажирам избежать неприятные ситуации. Однако в "Борисполе" все не так хорошо.

"И вот - главные авиадвери Киева. Велкам домой! Усталые пассажиры – как селедки в банке. Дети томятся и плачут. Родители стараются их развлечь. Ни о какой дистанции на пороге очередного всплеска пандемии и речи не идет! Но мои земляки цивилизованно молчат и терпеливо двигаются вперед со скоростью черепахи. Из длиннющего ряда паспортных кабинок - работает только три!", - сообщила Мазур.

Она рассказала, что подходила к работнице аэропорта, которая должна следить за очередями. Однако женщина не отреагировала на просьбу Мазур передать пограничникам о "завале" и больших скоплениях людей.

Ведущая написала, что она пообещала людям, которых "мариновали" в очередях, напомнить руководителям Государственной пограничной службы Украины и ответственным за паспортный контроль в аэропорту о правилах.

По словам Мазур, такая ситуация является преступлением перед людьми, ведь в очередях нарушаются все эпидемические правила, а пассажиров просто провоцируют на близкий контакт. Кроме этого, подобная ситуация фактически является антирекламой для Украины, а также унижает людей.

"А тут уже разгорелась и полыхает предвыборная кампания? Так вот, господа чиновники и политики. Люди на этих фото - ваши будущие избиратели. И пол часа в этой изнурительной и искусственно созданной очереди - им есть о чем подумать", - добавила Мазур.

Напомним, недавно Мазур подарила онкобольной мамочке и ее сыну елку и домик.

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