Также Алла Мазур поблагодарила всех за спасение Оксаны, мамы 4-летнего Захарчика.

На свой день рождения - еще осенью 16 сентября, ведущая Алла Мазур в студии Сніданку з 1+1 вместо подарков, попросила всех, кто хочет ее поздравить, - перевести деньги на лечение Оксане Лысенко. У женщины четвертая стадия рака. Шанс на выздоровление Оксане дает лечебная терапия.

Ведущая ТСН.Неделя, которая летом потеряла свою маму, близко к сердцу приняла историю Оксаны, ведь у женщины есть маленький сын, и ему очень нужна мама.

Благодаря неравнодушным зрителям, женщине удалось собрать средства на дорогие лекарства, которые так необходимы ей для жизни. Суммы хватит фактически на год - до августа 2022 года.

Читайте такжеПрошла любовь - завяли помидоры: 5 украинских звезд, которых бросили любимыеНакануне Святого Николая мама Оксана приехала к Алле Мазур с сыном в гости на телеканал 1+1. Долгожданная встреча состоялась с крепкими объятиями и подарками!

"Одному маленькому мальчику мы с вами смогли помочь сохранить самого дорогого человека на планете - маму. Увидеть эту красивую молодую женщину с сынишкой Захарчиком накануне Дня святого Николая – был лучший подарок для меня самой", - сказала Мазур.

Оксана подарила Алле цветы и конфеты. А ведущая подготовила подарки к празднику - елку в горшке, любимый конструктор, что так хотел Захарчик, и детский домик, вигвам, с принтом любимых мультигероев - "Щенячий патруль".

"Большой сюрприз для нас устроили! Спасибо за это, а еще больше благодарны всем за помощь. Без поддержки зрителей и Аллы, нам было бы крайне трудно собрать деньги на лекарства. Благодаря вашей поддержке я живу со своим сыном, я просто имею обычную жизнь, не прошу каждый день деньги на свои лекарства, не думаю ежеминутно, где взять эти средства, потому что сумма очень большая для нас, мы сами ее нигде не нашли бы. Спасибо за обычную жизнь", - поделилась своими эмоциями Оксана Лысенко.

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Автор: Диана Могилевич