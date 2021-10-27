Примадонну засыпали комплиментами в сети.

Российская звезда Алла Пугачева недавно посетила день рождения дочери своего друга, артиста Игоря Николаева. Его дочери Веронике исполнилось шесть лет.

Так, в сети появился снимок с празднования. На фото Алла Пугачева позировала вместе со своим супругом Максимом Галкиным, детьми - Лизой и Гарри, а также с Игорем Николаевым, его супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой.

Поклонники обратили внимание на новую прическу Примадонны. Белокурые волосы она собрала в низкий пучок, выпустив челку. Отметим, что последнее время Пугачева часто экспериментирует со своим стилем. Кроме того, она подобрала образ total-black и дополнила его золотой цепью на шее. Несмотря на высокие сапоги можно рассмотреть и худенькие ножки звезды.

Читайте такжеЗаплаканная Настя Каменских откровенно рассказала, что у нее случилось"Как она помолодела", "Ну, красотка", "Как Алле идет эта прическа", "Восхитительно", "Прическа - отпад", "Алла, просто бомба", - пишут поклонники.

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал о характере Пугачевой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич