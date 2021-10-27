Пугачева посоветовала молодому дизайнеру поднять навыки эскизирования.

Украинский дизайнер Андре Тан 26 октября отмечал свое 39-летие. В честь праздника он рассказал о самых знаковых событиях в его жизни.

Одним из таких стало знакомство с российской звездой Аллой Пугачевой. Но, по словам дизайнера, их общение сразу не задалось.

"В 1997 году я специально приехал в столицу, чтобы встретиться с артисткой и показать ей эскизы нарядов, которые создал специально для нее. Когда я зашел к ней, сказал: "Здравствуйте, Алла". Она медленно повернулась и сказала: "Для вашего возраста, молодой человек, я – Алла Борисовна". Ну и разговор сразу не задался. Она посоветовала поднять мне навыки эскизирования", - написал Андре в своем инста-блоге.

Также он вспомнил о свадьбе с женой Алиной, с которой после 10 лет брака развелся. А также рассказал о рождении дочери Софии.

Читайте также"Счастливы вместе": мама Дана Балана спровоцировала новые слухи о свадьбе сына с Тиной Кароль (фото)"Когда Соня родилась, моя жизнь повернулась на 180 градусов. Став папой, я начал понимать, как же это все-таки бывает тяжело. Но зато те эмоции и та энергия, которую получаешь - бесценны! Желаю каждому мужчине пройти через это", - добавил дизайнер.

Кроме того, Андре Тан поблагодарил жизнь за все, что в ней было прекрасного.

"Я благодарен за эту яркую и удивительную жизнь! Сегодня я в Париже поднимаю за нее бокал. Дальше - больше. С днем рождения меня", - подытожил Андре Тан.

Напомним, ранее Андре Тан и Катя Осадчая вновь презентовали совместную коллекцию.

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Автор: Диана Могилевич