Ресторатора теперь сложно узнать.

Украинский ресторатор Миша Кацурин показался в компании своей супруги Нади Дорофеевой и телеведущей Леси Никитюк. И если девушки предстали в привычных образах, то Кацурин кардинально изменил имидж.

Он позировал на совместном со знаменитостями фото в черной рубашке и с длинными волосами. Также он заметно отрастил бороду и усы.

Обычно бизнесмен предпочитает ультракороткую стрижку и гладкую кожу на лице, поэтому такие изменения в его стиле удивили многих.

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"Надя красивая как всегда. Миша сегодня в образе", - подписала фото Никитюк.

Сама Леся позировала на фото в легком клетчатом платье. В инста-сториз она сообщила, что встретилась с Мишей и Надей, чтобы вручить им подарочек в честь их свадьбы.

Напомним, уже давно ходили слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина, однако подтвердили они эту информацию только в июле этого года. На мероприятии присутствовали многие украинские звезды, однако целый месяц они держали это в секрете.

Позже Дорофеева ответила, будет ли менять свою фамилию на фамилию супруга.

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