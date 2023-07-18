Также певица рассказала, как Кацурин ей сделал предложение.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, будет ли она менять фамилию после свадьбы с Мишей Кацуриным. Фанов очень интересует этот вопрос. Некоторые из них считают, что фамилия звезды уже стала "брендом".

Как оказалось, певица не планирует становиться Кацуриной. По словам звезды, она никогда не станет менять фамилию. В эфире "Нашего радио" она успокоила всех, кто из-за этого волновался.

"Нет, Дорофеева. Все нормально. Я уже Дорофеева и это на всю жизнь", - заверила фанов певица.

Кроме этого, звезда рассказала, как именно Кацурин ей сделал предложение. По словам Дорофеевой, она и ее избранник понимали, что поженятся, с самого начала отношений. Поэтому когда мужчина делал ей предложение, она не сразу это поняла. Кроме этого, певица не расслышала всех слов от любимого.

Кацурин решил поговорить о свадьбе, когда они вместе ехали на скутере. Звезда была в шлеме, она слышала лишь обрывки фраз. Поэтому ее избранник остановил скутер и еще раз переспросил певицу.

Когда Дорофеева и Кацурин поженились

Слухи о тайной свадьбе певицы и ее избранника начали ходить еще в начале лета. Впрочем, Дорофеева и Кацурин ничего не рассказывали фанам. Только 13 июля они показали свадебные фото, это стало первым официальным подтверждением того, что пара узаконила свои отношения.

Впоследствии известный продюсер Владимир Завадюк выдал секрет свадьбы Дорофеевой и Кацурина. Как оказалось, она состояталась как минимум месяц назад.

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