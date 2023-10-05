Шульгина и Соломко боролись за сердце "холостяка" Макса Чмерковского.

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина высказалась о певице-предательнице Яне Соломко, которая сначала перешла на сторону врага, а потом попыталась "переобуться". Вместе они снимались в романтическом-реалити.

В интервью Славе Демину Шульгина рассказала, что раньше они общались. Соломко говорила, что мечтает о переезде в США.

"Раньше мы с ней время от времени переписывались, это было где-то полтора года назад. Она говорила, что у нее есть мечта - жить в Америке и переехать в Майами. Я говорила, что посоветую ей адвоката, что всегда помогу... Это интересная тема: два дня назад я смотрела Stories своей знакомой из Майами, Яна была в тех Stories. Они были в ресторане, а потом все были со своими мужьями, пели в караоке... Ну, как я могу к этому относиться? Я не знаю, что там на самом деле происходит. Но, так понимаю, ее муж из РФ, и они переехали", - отметила Шульгина.

По мнению блогерши, певица могла перейти на сторону врага на фоне полномасштабной войны РФ против Украины не просто так. Предательнице могли предложить деньги.

"Несомненно, что ей заплатили деньги, чтобы она там поддерживала. А потом не сложилось. Она поняла, что ее мечтой всегда была Америка, переехала сюда. И сейчас пытается вернуть украинскую аудиторию", - сказала Шульгина.

Также Победительница "Холостяка" рассказала, о чем бы она спрашивала у певицы. По словам Шульгиной, ей бы было интересно узнать, чувствует ли Соломко вину.

"Да мы никогда не общались, не были подругами! Мне очень интересно, почему люди так или иначе поступают. Я бы у нее спросила: "Яна, слушай, а чего так? Ты чувствуешь какую-то вину за то, что ты такое сделала?",- отметила блогерша.

Если бы Соломко сказала, что ей не стыдно за свой поступок, то Шульгина бы с ней не общалась. А если бы предательница начала жаловаться на то, что она не спит и сильно сожалеет, то блогерша дала бы ей контакты психолога.

"Надо не так переобуваться. Может надо было записать какие-то извинения", - поделилась мыслями Шульгина.

Что сделала Яна Соломко

В начале полномасштабной войны РФ против Украины певица осудила путинскую агрессию. Но летом 2022 года Соломко внезапно появилась в Москве. Впоследствии певица выпустила песню в поддержку оккупантов.

Но недавно Соломко "переобулась". Она уехала из РФ и показала, что сейчас находится в США. При этом она внезапно перешла на украинский.

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