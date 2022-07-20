Яна Соломко заявила, что ей было очень приятно выступать в стране-агрессоре.

Известная украинская певица Яна Соломко пять месяцев молчала о войне в нашей стране. Она никак не прокомментировала вторжения России, а сейчас и вовсе поехала с концертом в страну-агрессор.

После своего выступления Соломко заявила, что ей очень приятно находиться в России и выступать перед жителями страны-оккупанта.

Пользователи сети раскритиковали певицу за такой поступок и заявили, что они были о ней лучшего мнения.

Отметим, Яна Соломко была участницей первого сезона романтического реалити "Холостяк", где главным героем был Макс Чмерковский. Яна прошла в финал, но знаменитый хореограф выбрал другую девушку. Певица вынуждена была уехать домой.

И если ранее Макса критиковали за то, что он выбрал Сашу Шульгину, то сейчас они говорят о том, что он все сделал правильно: "Похоже, Чмерковский что-то знал".

Напомним, ранее юморист Роман Мищеряков в свой день рождения собрал деньги на авто для ВСУ.

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