Блогер Слава Демин высмеял поведение скандальной певицы.

Украинка Яна Соломко, сбежавшая в РФ на фоне полномасштабной войны, удивила своим поступком. Певица решила "переобуться" и внезапно вспомнила украинский язык.

Это заметил блогер Слава Демин. Он высмеял предательницу и отметил, что Соломко перешла на украинский язык только после того, как уехала из РФ.

"А звание "чмоня недели" в этот раз получит Яна Соломко. Знаете за что? За то, что она теперь общается на украинском языке... Еще до недавнего времени Яночка активно выступала на многих российских концертах и рассказывала как поддерживает "русских мальчиков-защитников". А теперь Яна с дочкой переехала в США, в Майами. И вот в начале сентября отдала ребенка в школу, а затем разместила фото в Instagram и написала "з Днем знань" именно на украинском языке", - рассказал Демин в новом выпуске своего шоу на YouTube.

Блогер возмутился тем, что Соломко выступала на пропагандистских концертах. Певица предала Украину, а потом внезапно "передумала".

"С начала полномасштабного вторжения эта артистка выступает на пропагандистских концертах и восхваляет Россию. А теперь пишет на украинском языке из Соединенных Штатов Америки", - добавил Демин.

По словам блогера, он не просто так говорит о таких артистах-предателях, как Соломко. Демин хочет, чтобы украинцы не забыли все поступки и "гниль" этих людей.

Что известно о Яне Соломко

Украинская певица, которая прославилась благодаря тому, что когда-то выступала в составе группы Real O, осудила полномасштабную войну РФ против нашей страны. Однако затем она "исчезла" на целых пять месяцев, после чего появилась на пропагандистском концерте в РФ. При этом Соломко говорила, что она была рада там оказаться.

Певица продалась России, а потому начала получать немало критики. Ее "травили" в сети.

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