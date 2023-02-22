Продюсером выступил скандальный путинист Юрий Бардаш, который после начала полномасштабного вторжения сбежал в Россию.

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтаве, решила пойти по стопам своей экс-коллеги по группе "Real O" Регины Тодоренко, и предала Украину. Знаменитость выпустила песню "ННН", посвятив ее оккупантам.

Ролик на YouTube Соломко кратко подписала: "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь!", а по словам композиции можно понять, что возлюбленный Яны - военный.

"Я никогда никому ни за что

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Не променяю нашу любовь

С победой знаю ты вернёшься домой

Я буду сильно ждать тебя одного

…

Знаю, что будет сложно и невыносимо

За нами правда, а правда это сила

Ты на пороге, с возвращением, Герой

Я ждала сильно лишь тебя, мой родной", - поет предательница Яна Соломко.

"Звезда" ограничила возможность комментировать ее публикацию с новостью о премьере в Instagram.

Где сейчас Яна Соломко

Когда Россия полномасштабно напала на Украину, певица выбрала путь предательницы и сбежала в Россию. Сейчас она активно выступает перед захватчиками и публично поддерживает кровавый режим Кремля.

Более того, свою творческую деятельность она тесно связала с путинистом Юрием Бардашем, который ранее работал с украинскими музыкантами.

На одном из концертов в России Соломко заявила, что ей "приятно быть тут". О жестоких убийствах мирных жителей на территории Украины она молчит.

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