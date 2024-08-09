Певица рассказала, как тысячи людей впервые услышали ее пение.

Известная украинская певица Jerry Heil за короткое время в украинском шоу-бизнесе достигла больших высот и даже засияла на международном конкурсе "Евровидение-2024". Теперь она известна не только в Украине, но и за ее пределами. Артистка призналась, что в начале ее творческого пути у нее был "помощник", который помог ей стать популярной.

Как известно, свою карьеру Jerry Heil начинала с каверов на хиты известных артистов. Она их публиковала в своих соцсетях. Тогда на певицу и обратил внимание лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Именно он, по словам исполнительницы, дал толчок ее карьере, ведь сделал репост ее кавера на песню коллектива "Я так хочу до тебе".

Видео дня

"Сейчас меня уже знают как артистку и исполнительницу собственных песен, однако те из вас, кто со мной с самого начала, помнят кудрявую Джерри Хейл в свитере и тот счастливый день, когда 8 лет назад именно Святослав впервые дал сильный подъем моей карьере, тогда еще как кавер исполнительницы, которая тогда исполнила "Я так хочу до тебе". Святослав запостил это в твиттер, и тысячи людей так впервые услышали обо мне", - рассказала Jerry Heil в своем Instagram и поделилась кадрами с Вакарчуком.

В дополнение, певица поделилась, что они со Святославом споют вместе. Знаменитости перепоют известную песню "Океана Эльзы". Jerry Heil призналась, что сразу же согласилась на предложение Вакарчука исполнить его хит.

"Не раздумывала ни минутки, когда Святослав предложил присоединиться", - добавила артистка.

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала, какие у нее отношения с alyona alyona, с которой представляла Украину на "Евровидении-2024".

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