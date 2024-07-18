Артистка также ответила, как реагирует на хейт.

Известная украинская певица Яна Шемаева, она же Jerry Heil, которая ранее выпустила мини-альбом "MARIA", высказалась о рэперше alyona alyona. Исполнительница также объяснила, как реагирует на хейт относительно внешности, Евровидения и личной жизни.

Jerry Heil рассказала, в каких она отношениях с alyona alyona alyona, с которой они вместе представляли Украину на "Евровидении-2024". По словам артистки, их общение всегда было веселым и непринужденным. Работать вместе им очень комфортно. Поэтому и родилось много совместных хитов, в частности, "Подоляночка", "Рідні мої", "Teresa & Maria".

Однако, как признается Яна, они не являются близкими подругами. Звезды не звонят друг другу и лишь время от времени поддерживают связь.

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"Мы достаточно разные характерами, поэтому не общаемся ежедневно, однако я всегда знаю, что у меня есть ее плечо, а у нее - мое. Осознание женской силы, поддержки, того пути, который мы прошли вместе, и как за это время породнились, - это очень мощно!" - подчеркнула знаменитость в интервью изданию ELLE.

Путь артисток к бронзе на Евровидении действительно сопровождался постоянной критикой. Относительно того, как Jerry Heil реагирует на хейт, она говорит, что гневные комментарии раньше ее цепляли. Но сейчас она старается не обращать внимания на критику в свою сторону.

"Я не борюсь с тем, что не является моим. Негатив, если есть, - это чужие эмоции. Это может задеть сначала, но я постоянно себе напоминаю, что людей много и мне тоже не все всегда нравится, но, когда я выражаю свое впечатление, это никак не характеризует в целом человека. Я точно не хотела бы, чтобы это его расстраивало. Поэтому я учусь воспринимать все это легче", - добавила Яна.

Напомним, ранее alyona alyona резко ответила на хейт относительно ее внешности.

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