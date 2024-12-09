Рэпер Jay-Z уже успел ответить на обвинения в сексуальном насилии.

Супруга знаменитой американской певицы Бейонсе - известного рэпера Jay-Z, он же Шон Картер - обвинили в сексуальном насилии. Жертве артиста на момент вероятного совершения преступления было всего 13 лет, а произошло это на вечеринке скандального P. Diddy, которого ранее обвинили в насилии, домогательствах и торговле людьми.

Как сообщает издание Reuters, сначала жертва обвинила P. Diddy в изнасиловании и в октябре подала против него иск в суд. А сейчас она заявила, что вместе с рэпером совершил сексуальное насилие Jay-Z. По ее словам, преступление было совершено в 2000 году во время одной из скандально известных вечеринок Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy) после церемонии MTV Video Music Awards.

Истица, пожелавшая остаться анонимной, указала, что пыталась попасть на мероприятие в 13 лет. К ней подъехал лимузин и водитель авто сказал, что она именно то "что надо рэперу". После этого ей предложили поехать на вечеринку артиста, а там ее, мол, "накачали наркотиками".

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После того, как девушка потеряла контроль над собой, ее изнасиловал сначала Jay-Z, а затем P. Diddy. Потерпевшая говорит, что знаменитости наблюдали друг за другом во время сексуального насилия над ней. Более того, она заявила, что в комнате также присутствовала еще одна звезда, но не стала раскрывать ее имя. Когда преступления Комбса получили огласку, женщина также решила рассказать об очередном инциденте с ее участием и теперь требует от обоих рэперов выплаты моральной компенсации.

Jay-Z уже успел отреагировать на обвинения женщины. Он опровергает любые обвинения и раскритиковал иск, назвав его "попыткой шантажа", пишет Variety. Артист подчеркнул, что якобы никогда бы не обидел ребенка, а все обвинения - это манипуляция, с помощью которой истица пытается выманить из него деньги. Кроме того, он считает, что подозрение, которое ему выдвинули, слишком серьезное и требует уголовного иска, а не гражданского, который подала жертва.

"Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть арестован, вы не согласны? Эта жертва заслужила настоящей справедливости, если бы это было так. Вы совершили ужасную ошибку в суждении, думая, что все знаменитости одинаковые. Я не из твоего мира. Мы не играем в такие игры. У нас очень строгие кодексы чести. Мы защищаем детей...", - отметил Jay-Z.

К слову, P. Diddy, которого арестовали в сентябре, также отвергает все обвинения. Он утверждает, что не причастен к преступлению и считает, что правосудие будет на его стороне. Суд над рэпером назначен на май 2025 года.

Напомним, ранее рэпера Канье Уэста обвинили в сексуальном насилии. По словам жертвы, инцидент произошел в 2010 году.

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