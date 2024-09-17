Мужчина пока не комментирует эту ситуацию.

Известный американский рэпер Шон Комбс, выступающий под сценическим именем Puff Daddy, арестован. Об этом пишет издание Variety.

Официальных подробностей по этой ситуации пока не было, однако прокурор США подтвердил, что Комбс сейчас находится под стражей.

К слову, ранее 58-летнему певцу неоднократно выдвигали обвинения в сексуальном насилии, которые Комбс и его адвокаты отрицали. Сейчас же представитель артиста Марк Агнифило прокомментировал его задержание так:

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"Мы разочарованы решением прокуратуры США. Шон "Дидди" Комбс - музыкальная икона, предприниматель, который сделал себя сам, а еще он любящий семьянин, который последние 30 лет обожает своих детей и работает над улучшением положения чернокожего общества. Он неидеальный человек, но он не преступник. По правде говоря, Комбс только сотрудничал с этим расследованием, и на прошлой неделе он добровольно переехал в Нью-Йорк, ожидая приговора. Пожалуйста, воздержитесь от осуждения, пока не получите все факты. Шон - невиновный человек, который с нетерпением ждет, когда будет возможность очистить свое честное имя в суде".

Что известно о судебных делах Шона Комбса

В ноябре прошлого года R&B-певица Кэсси Вентура, которая была в отношениях с музыкантом, подала заявление в суд на Шона по поводу сексуального насилия и избиения. В ее иске также утверждалось, что рэпер занимался секс-торговлей, "требуя от нее участия в принудительных сексуальных действиях". На следующий день заявление отозвали, однако оно повлияло на репутацию Комбса. Мужчина даже опубликовал в социальных сетях видео с извинениями.

"Мне было противно, когда я это сделал и мне противно сейчас", - написал он.

Позже другая женщина заявила, что тоже стала жертвой изнасилования со стороны артиста.

Напомним, ранее группа "White Stripes" подали в суд на Трампа за присвоение их песни "Seven Nation Army".

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