По словам Беспалова, Дорн до сих пор не понимает, что происходит в Украине.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов заявил, что певец Иван Дорн выступит на Бали в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января.

Однако есть один нюанс. По словам Беспалова, на корпоративе будут присутствовать россияне. Они уже вовсю рекламируют выступление Дорна в социальных сетях.

Блогер отметил, что Дорн не живет в Украине, он отбитый от реальности, не понимает, что происходит в стране и не понимает тех или иных тем, важных для украинского общества.

"Иван Дорн, который сбежал, отмалчивался, а потом появился и выпустил какую-то украинскую песню, все-таки едет выступать для "хороших русских". И не только на Бали. Вспомним 2014 год, когда началась война и все говорили: "Это где-то там, это не с нами", артисты закрыли глаза на все происходящее и говорили, что это политика и не нужно их вмешивать. А сейчас, во время полномасштабного вторжения, когда по нам выпускают ракеты и ежедневно гибнут люди, Ваня Дорн поедет выступать для россиян", - говорит Беспалов на своем YouTube-канале.

Он предположил, что в голове Дорна ситуация выглядит так: не Россия напала на Украину, а Путин.

"Это самая страшная формулировка, тому что здесь тонкая грань", - добавил блогер.

Позиция Ивана Дорна по войне

В феврале 2022 года Иван Дорн выступил против вторжения России в Украину, после чего попал в список артистов, которым запрещена концертная деятельность в стране-агрессора.

Позднее Дорн объявил о прекращении работы с российскими артистами и брендами, лейбл Дорна Masterskaya закрыл свой музыкальный каталог для России и Беларуси.

Кроме того Дорн не стал выпускать новый, почти готовый, русскоязычный альбом "Dorndom".

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