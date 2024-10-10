Известный украинский актер ответил, пойдет ли воевать

Он сказал, что уже был в военкомате.

Звезда украинский сериалов "Сердце матери", "Двое над пропастью", "Батя" и других Константин Корецкий рассказал, пойдет ли воевать в случае получения повестки.

В интервью УНИАН он признался, что думал о мобилизации. По его словам, он даже прошел уже военно-врачебную комиссию.

"Я был в военкомате, обновил документы, прошел ВВК. Так что все может быть", - сказал Корецкий.

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Также он рассказал о своей гражданской позиции и о том, как выражает ее в своей работе и за пределами сцены.

"Моя позиция не то что четкая, она однозначна, о чем говорю всегда. Начало полномасштабного вторжения многое изменило в сознании украинцев и моем в частности. До 2022 года я говорил на русском языке. Я - харьковчанин, вырос в русскоязычной среде, но после вторжения мы с семьей сознательно перешли на украинский. Да, мы делали ошибки, но продолжаем совершенствовать язык. Иначе и быть не может"? - отметил Корецкий.

Он добавил, что ранее снимался вместе с россиянами, однако сейчас для него это триггер.

"Киноиндустрия до 2022 года сотрудничала с Россией. И я тоже участвовал в совместных проектах. Сейчас это для меня мощный триггер. Мы же снимались вместе с российскими актерами, считали их друзьями. Но с началом войны - ни одного звонка или сообщения. Мы записывали видеообращение к ним, чтобы они выступили против войны, сам написал сообщение человеку, с которым учился в Москве: "Чувак, не молчите, выходите на улицы". А он ответил, что нам надо посидеть пару недель в подвалах, чем им годы сидеть в тюрьмах. После этого такие люди для меня не существуют", - добавил актер.

Напомним, Константин Корецкий в интервью УНИАН рассказал о новой работе, личной жизни и изменении мировоззрения после начала полномасштабной войны.

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