'Я не понимаю, разве это так трудно выучить язык своей страны?' - актер Константин Корецкий

В эксклюзивном интервью УНИАН Константин Корецкий рассказал о новой работе, личной жизни и изменении мировоззрения после начала полномасштабной войны.

Украинского актера театра и кино Константина Корецкого зрители знают по ролям в лентах "Путешествие к центру души", "Сердце матери", "Ты мой", "Двое над пропастью", "Отпуск в сосновом лесу" и многие другие, а также по работам в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Сейчас актера можно увидеть в новом остросюжетном детективном сериале "Батя", который выходит с 7 октября в 20:15 на телеканале 2+2.

"Раскрою секрет - в сериал "Батя" я пробовался на несколько ролей, но в итоге все сошлись на принципиальном оперативнике Шершне", - рассказывает Константин Корецкий.

"Мой герой - честный, очень умный, правильный карьерист, который никогда не шел по трупам. Он - солдат, который мечтал стать генералом, а пока стал полковником. Я очень доволен тем, что мне досталась именно эта роль и в этой команде. Режиссер Дима Андриянов, с которым я работал впервые, создал на площадке атмосферу любви и уважения друг к другу. Мы с коллегами много общались, постоянно смеялись, импровизировали. Это достойная работа, выхода каждой серии которой жду с нетерпением", - добавляет актер.

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Константин, когда вы осознали, что хотите стать актером?

Это было еще в прошлом веке, в 1994 году(смеется). Я тогда учился в школе, где открылась театральная студия. Я начал в ней заниматься, как говорится, вдохнул этого воздуха и пошло-поехало. После окончания школы поступил в Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского. А первую свою роль в кино я получил в 2005 году, в день, когда у меня родилась дочь. Играл тогда сержанта. Теперь шучу: за 17 лет сделал блестящую карьеру - дослужился аж до полковника в "Бате".

Вы активно снимаетесь, как вам удается балансировать между кино и театром?

С начала полномасштабного вторжения мы с женой (Наталья Корецкая) год и три месяца были без съемок, без работы. И это было очень тяжело. Было ощущение, будто теряешь профессиональные навыки. Тогда мы увидели, что в одном из наших самых любимых театров - Театре на левом берегу Днепра - проходит конкурс. Мы его успешно прошли, работаем здесь целый сезон. Для меня это было возвращение к театральной сцене после 17-летнего перерыва.

Конечно, график стал плотнее, но нам удается совмещать. Человеку, который занимается любимым делом, не приходится работать ни одного дня в жизни. Это как раз о нас.

С кем из режиссеров, актеров хотели бы сейчас поработать?

С удовольствием еще раз встретился бы со Стасом Бокланом, с Олесей Жураковской, Дмитрием Олейником, с которым познакомился в театре. Очень люблю работать со своей женой, потому что это постоянное исследование, кропотливая работа над ролью, анализ.

В вашей семье есть творческая конкуренция?

Она всегда присутствует, но это здоровая конкуренция, которая стимулирует делать лучше, работать над собой. Мы друг другу не вставляем палки в колеса, наоборот - помогаем и поддерживаем. И нашей творческой конкуренции уже 27 лет, с первого курса института вместе.

У вас достаточно насыщенный график работы, как вам удается сохранять баланс между личным и работой?

С годами мы научились понимать друг друга, отработали уже схемы поведения: если Наташа приезжает после съемок, тяжелого спектакля или репетиции, я знаю, что надо дать время помолчать, отдохнуть. Так же и жена знает, что мне нужен час-полтора тишины.

Мы находим компромиссы. Не всегда это бывает мирно, но мы очень чутко относимся друг к другу, особенно в отношении творческих планов и профессии. Стараемся помогать и поддерживать.

Когда начали работать в театре, я ходил к Наташе на все ее спектакли. Так же она - на мои. Смотрели по 8-9 раз, а потом приходили домой, анализировали, рассказывали, кто что не так сделал, что нужно исправить, где доработать. Так же и с дочкой.

Она тоже актриса?

Соне 19 лет скоро 19 лет. В этом году она со второй попытки поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого на актерский факультет. Это ее сознательный выбор. Мы с женой очень переживали за дочь. Во время сдачи творческого экзамена 8 июля был сильный ракетный обстрел Киева. Мы были все вместе, поддерживали, потом еще друзья приехали. Мы счастливы, что ставит цели и достигает их.

Как вы вообще относитесь к публичности своей жизни? Когда вас узнают, фотографируются?

Я считаю, что счастье любит тишину. Поэтому не очень люблю рассказывать о личном. Но мне приятно, когда узнают на улицах, никогда не отказываю в фото. Я живу в Дарницком районе, рядом с театром. Встречая меня, люди часто удивляются: "Что вы здесь делаете? Вы живете здесь?! Актеры могут жить на Дарнице?". Они считают актеров небожителями. А мы такие же люди.

И дочку этому учу: актерство - это такая же профессия, как другие, а не манна небесная. И нужно всегда оставаться человеком, каким бы известным ты ни был. Никакие профессиональные успехи не делают тебя лучше других.

Я стараюсь быть честным с собой, с миром, а он отвечает мне взаимностью, посылает на пути классных людей, коллег, друзей. В свои 44 года я до сих пор нахожу новых друзей. В театре мне посчастливилось встретить нескольких таких людей, с которыми мы очень сблизились. Считаю это большим достоянием.

Вы так же открыты в своей гражданской позиции. Насколько это важно для вас, как вы ее выражаете в своей работе и за пределами сцены?

Моя позиция не то что четкая, она однозначна, о чем говорю всегда. Начало полномасштабного вторжения многое изменило в сознании украинцев и моем в частности. До 2022 года я говорил на русском языке. Я - харьковчанин, вырос в русскоязычной среде, но после вторжения мы с семьей сознательно перешли на украинский. Да, мы делали ошибки, но продолжаем совершенствовать язык. Иначе и быть не может.

Киноиндустрия до 2022 года сотрудничала с Россией. И я тоже участвовал в совместных проектах. Сейчас это для меня мощный триггер. Мы же снимались вместе с российскими актерами, считали их друзьями. Но с началом войны - ни одного звонка или сообщения.

Мы записывали видеообращение к ним, чтобы они выступили против войны, сам написал сообщение человеку, с которым учился в Москве: "Чувак, не молчите, выходите на улицы". А он ответил, что нам надо посидеть пару недель в подвалах, чем им годы сидеть в тюрьмах. После этого такие люди для меня не существуют.

Вы с 2014 года снимались также с российскими актерами, приглашали ли вас в Москву?

У меня было несколько приглашений в Москву, но туда я не ездил, отказывался. Уже тогда я считал это невозможным - ехать в страну, которая на нас напала. Но здесь, в Киеве, мы встречались на одной площадке с российскими актерами. Так работала индустрия. На все эти проекты, в которых я снимался с российскими актерами, меня приглашали украинские продакшены.

Вы поддерживаете идею культурного байкота России не только в Украине, но и в мире?

Для меня сейчас не существует российской культуры, я ее закрыл для себя. Как человек, который вырос в 90-х годах, слушал русский рок, Гребенщикова, сейчас не могу этого делать, даже несмотря на его позицию. В моем плейлисте нет ни одного россиянина. С начала полномасштабного вторжения я ни разу не слушал когда-то моих любимых музыкантов, не видел ни одного фильма или сериала.

Вы считаете, что культура не отделена от политики?

Когда мы дискутируем с кем-то на эту тему, я всегда думаю о том, что мой дед воевал с фашистской Германией. Мог бы он слушать немецкие пластинки или смотреть кино на немецком языке? Думаю, вряд ли. Сейчас русский язык - язык врага. В этом вопросе моя позиция категорична.

Понимаю, что в русскоязычных регионах переход на украинский дается труднее. Видимо, уже следующие поколения будут более осознанные. Честно говоря, я не понимаю, разве это так трудно выучить язык своей страны? Когда люди эмигрируют в Германию, США или другие страны, они же учат язык страны, в которой живут, в 40 и в 50, и в 60 лет. А сейчас некоторые не могут перейти на украинский в своей же стране. Как можно говорить по-русски, когда на тебя каждый день летят российские ракеты? На них пишут на русском языке, а ты с ребенком говоришь на языке врага? Я этого не понимаю.

Как, по вашему мнению, это можно изменить с помощью кино, актеров?

Именно поэтому должно быть украинское кино. Актеры, как и все публичные люди, должны говорить исключительно на украинском языке, быть частью культуры и создавать новую.

Когда вы начали открывать для себя украинскую литературу, авторов? Какие произведения или сюжеты хотели бы воплотить в кино?

С детства увлекался историей Украины. А вот литературу открыл значительно позже, потому что рос в русской среде. В 2023 году жена подарила антологию украинской поэзии. Меня поразило количество имен. Прочитав, я был удивлен, сколько от нас скрывали. Поскольку я учился в театральном институте в Харькове, знал о доме "Слово", что он есть, но не знал, что на самом деле там происходило, не читал Йогансена, Семенко.

Для меня многое открыл также проект "Дом Слово" на канале Культура, где актерам предлагали читать стихи авторов "Расстрелянного Возрождения". А какой мощный украинский поэтический футуризм, лирика, и это не только Симоненко, но и Тычина, Сосюра, Рыльский, которые стали заложниками советской системы.

Какая богатая современная украинская поэзия с Жаданом, Издриком, какой шикарный украинский поэтический юмор и стиль Позаяка. К сожалению, это стало открываться только после 2022 года, мы начали ценить свое.

Киноиндустрия развивается, приспосабливаются к новым реалиям. Как, на ваш взгляд, изменились требования к актерам?

Мне трудно ответить на этот вопрос. Только могу сказать, что сейчас украинское кинопроизводство имеет большой шанс, который мы не имеем права упустить. На мой взгляд, требования к актерам не достаточно мощные для того, чтобы завоевывать зрителя качеством, а не количеством. Нам нужен качественный украинский продукт: по истории, сценарию, актерской игре, картинке и смыслам. Нам нужно делать продукт, конкурентоспособный и для европейского рынка. Радует, что такие проекты понемногу появляются, их покупает Netflix.

Что вас вдохновляет за пределами актерства, чем увлекаетесь?

До войны у меня было очень много хобби. Это было изучение истории Украины, рыбалка, дачные дела. С началом войны я все отложил. Единственное, что меня сейчас вдохновляет - это моя семья и театр, коллеги. Погружаясь в творческий процесс, удается немножко отвлечься от реалий сегодняшнего дня.

Считаете ли вы, что через кино актеры могут влиять на мировоззрение людей? Какую роль сейчас актер играет в обществе?

Конечно, все мы несем ответственность за то, что делаем и что транслируем. Я считаю, кино может стать очень мощным информационным оружием, которым, к сожалению, очень умело и мощно пользуется наш враг. Поэтому не только актеры, а все участники кинопроизводства должны быть включены. Должен быть запрос от государства, что оно хочет сказать, объяснить зрителям. Не только в телемарафоне делать это, но и апеллировать к эмоциям через качественное украинское кино. На это нужны деньги. Нужно искать инвесторов. Это нужно делать на государственном уровне.

Думали ли вы о том, что вас могут мобилизовать?

Конечно, конечно. Я был в военкомате, обновил документы, прошел ВВК. Так что все может быть.

Как вы думаете, как можно отразить в кино подвиг украинцев в этой войне?

Очень сложный вопрос. Сейчас, снимая по горячему, можно наделать каких-то ошибок, а с другой стороны как не снимать? Это должно быть очень тонко и профессионально.

Видимо, нам понадобится время, чтобы осознать этот подвиг. С другой стороны, важно уже сейчас рассказывать истории о настоящих героях, тех, кто положил свою жизнь, чтобы они навсегда остались в памяти. Поэтому к таким историям нужно подходить очень ответственно: от хорошего сценария, до кастинга и самого процесса съемок.

О чем вы сейчас мечтаете, кроме победы?

Когда победим, хочу, чтобы вернулись живыми-здоровыми все мои друзья, которые сейчас на фронте, и мы вместе поехали порыбачить. Договорились с другом - режиссером Сергеем Крутиным, который тоже воюет, что сразу все соберемся вместе.

Еще я очень мечтаю, чтобы все работники нашего театра, актеры вернулись и чтобы мы встретились на сцене в одном спектакле.