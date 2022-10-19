Песню "Вишиванка" Брежнева спела вместе с TAYANNA.

Песня "Вишиванка", которая считается народной, и на самом деле принадлежит авторству известных украинских творителей - поэту Николаю Сому и композитору Оскару Сандлеру, в исполнении певиц Веры Брежневой и TAYANNA зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней.

В ней символично о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге и опеке от плохого. О том, как украинские женщины крючок за крючком на полотне передавали любимым свою поддержку и тепло души.

Запись песни состоялась на звукозаписывающей студии, где певицы увиделись впервые с начала года и через некоторое время после того, как TAYANNA написала Вере с предложением спеть вместе. Трогательная встреча, крепкие объятия и все пережитые эмоции вылились в чувствительное исполнение.

Обложка трека была создана заботливыми руками вышивальщицы Софии Гольдман-Манастырской в старинной технике "цепочка", которую чаще всего использовали на Буковине, Гуцульщине, Лемковщине и Сумщине и является одной из более 100 техник вышивания.

Напомним, ранее Сергей Бабкин посвятил песню освобожденной из плена защитницы "Азовстали".

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