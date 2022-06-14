Журналисты уверяют, что сам Меладзе молчит о войне из-за бизнеса в РФ.

Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса - на грани развода. Именно такими заголовками пестрят СМИ. С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица Вера Брежнева на своих страницах в соцсетях освещает правду о войне.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", звезда с дочками встретили войну за границей. "Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах", - писала Вера.

А вот Константин Меладзе все эти месяцы молчит о трагедии в Украине. 24 февраля на свои странице в соцсети выставил черный квадрат, как и большинство российских звезд.

Брежнева активно помогает беженцам, собирает гумпомощь в Польше и Италии. О муже - ни одного упоминания. Поэтому в прессе стали судачить, что из-за войны супруги разводятся. Кроме того, Вера расторгла все контракты в РФ и прекратила сотрудничество в России.

СМИ уверяют, что сам Меладзе молчит о войне из-за бизнеса в РФ. Супруги никак не комментируют слухи о разводе.

В начале февраля Вера Брежнева громко отпраздновала в Киеве свое 40-летие, где публично призналась в любви мужу. Однако его самого с 59-летием 11 мая певица публично не поздравила.

Напомним, ранее российский продюсер требовала у Брежневой вернуть заработанные в РФ миллионы после того, как она публично начала осуждать Россию и поддерживать Украину.

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